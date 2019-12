Trolldi : des producteurs de lait testent le casque de réalité virtuelle sur des vaches Pour améliorer leur état émotionnel 12PARTAGES 31 0 Des casques de réalité virtuelle pour les vaches c'est... Nombreux sont les secteurs qui veulent profiter des avancées technologiques pour diverses raisons (améliorer leurs processus de travail, leur rendement, répondre aux besoins d'une clientèle plus large, etc.). Les producteurs russes de lait ne sont pas en reste puisqu'ils sont prêts à tester des solutions nouvelles et inattendues.



Pour résoudre des problèmes urgents liés à la production laitière, les experts sont de plus en plus impliqués non seulement dans des domaines spécialisés, mais également dans le domaine des technologies de l'information. Aux États-Unis, les producteurs ont déjà fait l'expérience de robots de traite nouvelle génération ; ces machines permettent aux vaches de décider de leur propre traite, en se rendant aux robots d’elles-mêmes. En Europe, les producteurs se servent de systèmes robotiques pour assurer une libre circulation maximale du bétail à la ferme.



En plus des besoins physiques, les chercheurs ont commencé à s'intéresser davantage à l'état émotionnel des animaux. Des exemples de fermes laitières de différents pays montrent que, dans une atmosphère calme, la quantité et parfois la qualité du lait augmentent considérablement. Par exemple, en Russie, dans les banlieues de Moscou en particulier, les producteurs ont essayé fabricants installent du matériel sonore pour la diffusion de musique classique, dont l’effet relaxant a un effet positif sur la production de lait.



Selon une analyse effectuée par des employés de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas sur le bien-être des bovins laitiers, les conditions environnementales ont un impact important sur la santé des vaches et, par conséquent, sur la qualité et la quantité de lait produit. Ces résultats sont également confirmés par des chercheurs du Scotland’s Rural College en Écosse. Sur la base d'entretiens avec des agriculteurs utilisant divers systèmes pour améliorer le bien-être du bétail, une relation a été formulée entre l'expérience positive, y compris émotionnelle, de la vache et l'effet positif sur la production laitière.





Aussi, les employés de l'une des plus grandes exploitations agricoles de la région de Moscou, ainsi que des informaticiens, ont décidé de mener une expérience après avoir étudié l'effet de la réalité virtuelle et mis au point un prototype de lunettes de réalité virtuelle pour améliorer les conditions de vie des vaches.



Les développeurs du casque de réalité virtuelle, en collaboration avec des vétérinaires et des consultants de la production, ont adapté des casques humains de réalité virtuelle en tenant compte des caractéristiques structurelles de la tête de la vache. S'appuyant sur de nombreuses études au sujet de la vision du bétail, montrant aux vaches une meilleure perception des nuances de la partie rouge du spectre et des tons de vert et de bleu plus faibles, les architectes de la réalité virtuelle ont également créé un programme unique pour simuler une prairie sereine.



Il s'agit probablement d’une véritable expérience. Comme les autres, le secteur agricole est enthousiaste à l'idée de se servir de la technologie. Il suffit de regarder les agriculteurs qui utilisent la reconnaissance faciale sur les porcs ! De plus, ce ne serait pas la première fois que quelqu'un a suggéré que la réalité virtuelle pouvait améliorer le bien-être des animaux.



D'ailleurs dans un communiqué de presse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la région de Moscou, les autorités assurent que lors du premier test, les experts ont enregistré une diminution de l'anxiété et une augmentation de l'humeur émotionnelle globale du troupeau. Toutefois, Moscou estime que l'impact des lunettes de réalité virtuelle sur la production laitière des vaches sera démontré par une étude approfondie. Tout en maintenant la dynamique positive des observations, les développeurs ont l'intention d'étendre le projet et de moderniser la sphère domestique de la production laitière.



Ces expériences ont été réalisées par Milknews à la ferme RusMoloko du district urbain de Ramensky.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette idée ?

Des casques de réalité virtuelle pour tout le bétail, cela vous semble-t-il viable économiquement ?

Comment gérer les déplacements si tout le troupeau dispose d'un casque de réalité virtuelle ?

Les autres industries gagneraient-elles à s'en inspirer ?

Des vaches laitière sous VR, je crois bien que c'est le trolldi le plus osé que j'ai croisé jusqu'à maintenant... xD 14 0 Pour maximiser l'effet de la VR, il faut le combiner à un tapis mouvant, comme les simulateurs de combat !Des vaches laitière sous VR, je crois bien que c'est le trolldi le plus osé que j'ai croisé jusqu'à maintenant... xD Modérateur https://www.developpez.com 8 1 l'avenir du jeu-vidéo Membre expérimenté https://www.developpez.com les conditions environnementales ont un impact important sur la santé des vaches les conditions environnementales ont un impact important sur la santé des vaches 5 0 S'il s'en soucient vraiment, ça ne serait pas mieux de les mettre dans des champs plutôt que de les garder enfermées avec un casque de RV ? Expert éminent sénior https://www.developpez.com

6 1 Pourquoi personne n'a encore posté ce clip? Membre régulier https://www.developpez.com 1 0 Ca serait intéressant pour les abattoirs : un bovin, moins stressé de subir derrière une épisiotomie du cul jusqu'à la gorge, donnera une viande de meilleure qualité ! Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 2 2 Je pense que le canon de Pachelbel est bien plus efficace. Des chercheurs disent que sa version 432 Hz est ce qui fait le mieux pousser les plantes. Il y a Bach le pédagogue aussi. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Que pensez-vous de cette idée ? Que pensez-vous de cette idée ?

Là elles peuvent voir du soleil, des champs vert, ça doit leur remonter le moral.



Les vaches ne sont pas les animaux les plus mal traités, j'ai vu des vidéos d'élevage de poulet dans des fermes Monsanto et c'est horrible, il n'y a pas de fenêtre, c'est surpeuplé, les poussins ne peuvent pas se déplacer, il y a des cadavres partout.

On comprend que ça peut faire du bien à la psychologie des animaux d'élevage intensif de fuir la réalité.



Ça me rappelle un truc que j'avais vu il y a des années, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un gars dans une pièce grise dégueulasse (bureau ?) et grâce à la réalité virtuelle il pouvait voir autre chose que la réalité, c'est un peu comme le film récent Ready Player One, que je n'ai pas vu, mais apparemment il y a des gens qui fuient la réalité parce que ça craint un peu, non ?



Bref, quelque part c'est sympa de vouloir améliorer le moral des vaches.

L'élevages extensif est plus respectueux des animaux que l'élevage intensif. Mais la société pousse à toujours produire plus pour moins cher 0 0 D'un côté c'est triste, il y a des vaches qui ont des mauvaises conditions de vie à cause de l'élevage intensif. Elles sont enfermés dans des étables et c'est pas très fun pour elles (cela dit l'hiver est rude pendant des mois et elles sont mieux à l'intérieur que dehors dans la neige, à l'intérieur il fait moins froid, il y a manger, dehors il n'y a plus d'herbe).Là elles peuvent voir du soleil, des champs vert, ça doit leur remonter le moral.Les vaches ne sont pas les animaux les plus mal traités, j'ai vu des vidéos d'élevage de poulet dans des fermes Monsanto et c'est horrible, il n'y a pas de fenêtre, c'est surpeuplé, les poussins ne peuvent pas se déplacer, il y a des cadavres partout.On comprend que ça peut faire du bien à la psychologie des animaux d'élevage intensif de fuir la réalité.Ça me rappelle un truc que j'avais vu il y a des années, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un gars dans une pièce grise dégueulasse (bureau ?) et grâce à la réalité virtuelle il pouvait voir autre chose que la réalité, c'est un peu comme le film récent Ready Player One, que je n'ai pas vu, mais apparemment il y a des gens qui fuient la réalité parce que ça craint un peu, non ?Bref, quelque part c'est sympa de vouloir améliorer le moral des vaches.L'élevages extensif est plus respectueux des animaux que l'élevage intensif. Mais la société pousse à toujours produire plus pour moins cher Membre habitué https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par

Là elles peuvent voir du soleil, des champs vert, ça doit leur remonter le moral.



Les vaches ne sont pas les animaux les plus mal traités, j'ai vu des vidéos d'élevage de poulet dans des fermes Monsanto et c'est horrible, il n'y a pas de fenêtre, c'est surpeuplé, les poussins ne peuvent pas se déplacer, il y a des cadavres partout.

On comprend que ça peut faire du bien à la psychologie des animaux d'élevage intensif de fuir la réalité.



Ça me rappelle un truc que j'avais vu il y a des années, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un gars dans une pièce grise dégueulasse (bureau ?) et grâce à la réalité virtuelle il pouvait voir autre chose que la réalité, c'est un peu comme le film récent Ready Player One, que je n'ai pas vu, mais apparemment il y a des gens qui fuient la réalité parce que ça craint un peu, non ?



Bref, quelque part c'est sympa de vouloir améliorer le moral des vaches.

L'élevages extensif est plus respectueux des animaux que l'élevage intensif. Mais la société pousse à toujours produire plus pour moins cher D'un côté c'est triste, il y a des vaches qui ont des mauvaises conditions de vie à cause de l'élevage intensif. Elles sont enfermés dans des étables et c'est pas très fun pour elles (cela dit l'hiver est rude pendant des mois et elles sont mieux à l'intérieur que dehors dans la neige, à l'intérieur il fait moins froid, il y a manger, dehors il n'y a plus d'herbe).Là elles peuvent voir du soleil, des champs vert, ça doit leur remonter le moral.Les vaches ne sont pas les animaux les plus mal traités, j'ai vu des vidéos d'élevage de poulet dans des fermes Monsanto et c'est horrible, il n'y a pas de fenêtre, c'est surpeuplé, les poussins ne peuvent pas se déplacer, il y a des cadavres partout.On comprend que ça peut faire du bien à la psychologie des animaux d'élevage intensif de fuir la réalité.Ça me rappelle un truc que j'avais vu il y a des années, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un gars dans une pièce grise dégueulasse (bureau ?) et grâce à la réalité virtuelle il pouvait voir autre chose que la réalité, c'est un peu comme le film récent Ready Player One, que je n'ai pas vu, mais apparemment il y a des gens qui fuient la réalité parce que ça craint un peu, non ?Bref, quelque part c'est sympa de vouloir améliorer le moral des vaches.L'élevages extensif est plus respectueux des animaux que l'élevage intensif. Mais la société pousse à toujours produire plus pour moins cher 0 0 Oui c'est plus ou moins ça, pour moi c'est la réponse à un problème qui devrait pas exister Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 0 0 C'est le capitalisme il faut toujours produire plus pour moins cher... Donc on exploite la nature au maximum. Poster une réponse Signaler un problème

